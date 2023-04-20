Диетолог Дюваль посоветовала не употреблять шашлык с молочными коктейлями

Врач-диетолог Анжелика Дюваль сообщила, что есть ряд продуктов, с которыми не стоит сочетать шашлык во избежание проблем с ЖКТ.

Не стоит есть шашлык с хлебом, а также с молоком или молочными коктейлями, сообщила врач в разговоре с «Москвой 24».

«Плюс, нежелательно сочетать его с другими жирными продуктами, например с салом или с майонезными соусами. Это всё то, что будет утяжелять пищу и удлинять пищеварительный процесс», — объяснила Дюваль.

Помимо этого не рекомендуется сочетать с шашлыком сладкие вина и сладкие газированные алкогольные напитки, так как это спровоцирует брожение, предупредила диетолог.

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