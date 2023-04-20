Участники российско-казахстанского круглого стола обсудили вопросы противодействия нелегальной миграции

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В Волгограде проходит двухдневное заседание российско-казахстанского круглого стола по вопросам противодействия нелегальной миграции и торговле людьми. Оно организовано в рамках реализации Плана совместных мероприятий Генеральных прокуратур России и Казахстана на 2023—2024 годы.
Участники российско-казахстанского круглого стола обсудили вопросы противодействия нелегальной миграции
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Заместитель начальника Главного управления международно-правового сотрудничества — начальник управления экстрадиции Вячеслав Михеев заявил, что двустороннее сотрудничество в правовой сфере находится на высоком уровне.

Как отметил Михеев, в 2022 году количество фактов постановки на миграционный учёт в России иностранных граждан выросло на четверть. Основной миграционный поток пришёлся на граждан государств — членов СНГ, в том числе Казахстана.

В прошлом году прокуроры выявили более 25 тыс. нарушителей законодательства в сфере миграции, приняли меры реагирования для их устранения и предупреждения.

Участники встречи также представили лучшие практики противодействия нелегальной миграции, выявления и расследования связанных с ней преступлений на российско-казахстанской границе, обменялись методиками и тактиками по пресечению и предупреждению торговли людьми, наметили дальнейшие шаги совместной работы приграничных прокуратур.

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