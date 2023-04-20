Власти Белгородской области сообщили о 30 погибших в регионе из-за атак ВСУ за время СВО

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В Белгородской области за период с начала российской специальной военной операции (СВО) по настоящее время погибли 30 человек в результате обстрелов со стороны украинской армии.
Власти Белгородской области сообщили о 30 погибших в регионе из-за атак ВСУ за время СВО
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Как пишет РИА Новости, соответствующие данные были представлены во время отчёта губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова перед местными депутатами. 

Также стало известно, что за всё время от обстрелов со стороны ВСУ пострадали 123 жителя области.

Ранее Гладков сообщил, что боевики ВСУ обстреляли посёлок Красное.

Также губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ с помощью беспилотника обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовского района.

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