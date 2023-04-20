Искусствовед Андреева назвала возраст 5—7 лет подходящим для первого похода ребёнка в музей
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«При первом знакомстве с музеем и искусством ребёнку нужно дать возможность вести вас туда, куда он захочет, рассматривать звёздочки на полу или рамы. В этом возрасте у ребёнка другое восприятие мира, и такой первый поход должен быть для него комфортным», — посоветовала специалист в беседе с «Газетой.Ru».
Более осмысленный поход в музей, знакомство с искусством может состояться в 12-летнем возрасте, считает Андреева. Такой возраст она назвала идеальным для ознакомления с артефактами искусства — картинами, скульптурами.
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