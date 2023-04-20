В Кремле не принимают дополнительных мер в связи с появлением коронавируса «арктур»

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В Кремле не принимают дополнительных мер в связи с появлением нового подвида коронавируса «арктур».
В Кремле не принимают дополнительных мер в связи с появлением коронавируса «арктур»
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Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никаких изменений нет. И каких-то дополнительных мер пока у нас нет, у нас действуют по-прежнему определённые ограничения, меры предосторожности, система тестирования, это всё действовало здесь, но о каких-то усилениях пока речи не идёт», — заявил Песков.

20 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России подтверждено четыре случая заболевания коронавирусом «арктур».

Всплеск заболеваемости коронавирусом «арктур» в России прогнозируется к концу мая.

В беседе с радио «Комсомольская правда» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов сообщил, что «арктур» чуть более заразный, но не более опасный, чем предыдущие варианты омикрона.

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