В Подмосковье количество доноров крови выросло на 8,5% за год

В Московской области число доноров крови увеличилось на 8,5% в 2022 году.

Об этом стало известно в День донора крови, который отмечают в России 20 апреля, передаёт телеканал «360».

«В Московской области ежегодно в переливании крови и её компонентов нуждаются более 56 тыс. пациентов. Эту потребность полностью закрывает региональная Служба крови благодаря развитому донорскому движению», — прокомментировала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

С начала 2023 года кровь и её компоненты сдали 25,7 тыс. жителей региона, это на 2 тыс. больше, чем за тот же период годом ранее.

Наряду с этим стало известно, что в Удмуртии в базе доноров числятся около 30 тыс. человек в возрасте от 18 до 50 лет, ежегодно она пополняется в среднем на 1 тыс. человек, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

В регионе также 4,5 тыс. человек носят звание «Почётный донор», они сдали кровь более 40 раз.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что количество доноров крови и её компонентов в России в 2022 году возросло на 7,2% в сравнении с 2021 годом.