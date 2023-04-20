В Запорожской области задержали планировавшего изготовить бомбу для нападения на пост ВС

Задержан причастный к террористической деятельности житель Запорожской области, который хотел изготовить бомбу для нападения на пост ВС России.

Об этом сообщили в СК России.

«В начале апреля 2022 года подозреваемый, находясь на территории Токмака, по просьбе своего знакомого с целью совершения террористического акта приискал компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которые передал последнему», — приводит сообщение ТАСС.

По данным следствия, задержанный планировал применить самодельные взрывные устройства при нападении на блокпост Вооружённых сил России в Токмаке.

Ранее жителя Ярославской области задержали из-за того, что он призывал в интернете совершать диверсии против Вооружённых сил России.

Национальный антитеррористический комитет со ссылкой на слова директора ФСБ России Александра Бортникова сообщил, что с февраля прошлого года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности.