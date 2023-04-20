Исследование: 38% россиян хотя бы раз становились донорами крови

Из совместного исследования сайта «Работа.ру» и медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» следует, что 38% россиян хотя бы раз в жизни становились донорами крови.

Так, 8% респондентов рассказали, что сдают кровь регулярно, 20% были донорами несколько раз, 10% — сдавали кровь лишь однажды, пишут «Известия».

Среди тех, кто сдавал кровь, 39% стали донорами из-за желания помочь другим, 14% — ради пользы для здоровья. Ради выходного дня или маткомпенсации донорские пункты посещали по 9% опрошенных.

В то же время 38% респондентов признались, что не сдают кровь по состоянию здоровья, 22% не видят в этом необходимости, у 20% нет на это времени.

Ранее заведующая отделением переливания крови Люберецкой областной больницы Любовь Мануева в беседе с «Радио 1» рассказала, как донору подготовиться к процедуре переливания крови.