Москомархитектура: почти два десятка жилых дворов в городе обустроили методом соучаствующего проектирования

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что почти два десятка жилых дворов в городе обустроили методом соучаствующего проектирования. По её словам, этот метод позволяет учитывать мнение горожан при обустройстве и развитии городских территорий.

«За последние несколько лет с помощью метода соучаствующего проектирования были подготовлены концепции и проекты 17 дворовых территорий и двух общественных пространств в Зеленограде, районах Кунцево, Марьино, Отрадное, Строгино, Ховрино, Черёмушки и некоторых других», — отметила Княжевская.

Она пояснила, что этот метод предусматривает вовлечение жителей, городских сообществ, проектных и сервисных организаций, а также представителей органов местного самоуправления в процесс разработки концепции развития территорий.

«Проектировщики слышат мнение горожан, учитывают их пожелания и соотносят эти ожидания с действующими градостроительными нормативами и требованиями», — подчеркнула Княжевская.

По её словам, практика соучаствующего проектирования сегодня активно применяется не только государственными заказчиками, но и частными девелоперами.