Турция и Абхазия стали популярными турнаправлениями у россиян на майские праздники

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Туристический сервис «Слетать.ру» и туркомпании Anex Tour и «Интурист» провели совместное исследование с целью выяснить, какие направления стали самыми популярными у россиян в период предстоящих майских праздников.
Турция и Абхазия стали популярными турнаправлениями у россиян на майские праздники
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Турция традиционно заняла в этом списке первое место, сообщают «Известия». Следом идут Египет, ОАЭ, страны Юго-Восточной Азии и ближнего зарубежья.

«Из интересных тенденций этого года — рост спроса на развивающиеся пляжные направления Ближнего Востока, такие как Оман, Катар и Бахрейн», — отметили в «Интуристе».

Из стран ближнего зарубежья пользуются спросом Абхазия, Армения, Казахстан и Узбекистан.

В России самыми привлекательными городами для туристов стали Москва, Калининград и Сочи.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство Катара отменило все COVID-ограничения для туристов.

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