Турция и Абхазия стали популярными турнаправлениями у россиян на майские праздники
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Турция традиционно заняла в этом списке первое место, сообщают «Известия». Следом идут Египет, ОАЭ, страны Юго-Восточной Азии и ближнего зарубежья.
«Из интересных тенденций этого года — рост спроса на развивающиеся пляжные направления Ближнего Востока, такие как Оман, Катар и Бахрейн», — отметили в «Интуристе».
Из стран ближнего зарубежья пользуются спросом Абхазия, Армения, Казахстан и Узбекистан.
В России самыми привлекательными городами для туристов стали Москва, Калининград и Сочи.
Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство Катара отменило все COVID-ограничения для туристов.