Диетолог Михалёва перечислила полезные для работы мозга продукты
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Эта диета показала высокую эффективность в профилактике нейродегенеративных заболеваний, сообщила она в беседе с «Известиями».
Главные продукты этой диеты — рыба, орехи и семена, яйца, ягоды и цельные злаки. Эти продукты богаты элементами, участвующими в работе мозга.
Так, в рыбе содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3, а орехи и семена богаты кальцием, легкоусвояемым белком, цинком, магнием. В яйцах содержатся витамины А и D, ягоды богаты биофлавоноидами, а цельные злаки — источник витаминов группы В.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.