Диетолог Михалёва перечислила полезные для работы мозга продукты

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Врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиники», к. м. н. Оксана Михалёва рассказала о полезной для мозга диете, которая была разработана в Чикагском университете.
Диетолог Михалёва перечислила полезные для работы мозга продукты
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Эта диета показала высокую эффективность в профилактике нейродегенеративных заболеваний, сообщила она в беседе с «Известиями».

Главные продукты этой диеты — рыба, орехи и семена, яйца, ягоды и цельные злаки. Эти продукты богаты элементами, участвующими в работе мозга.

Так, в рыбе содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3, а орехи и семена богаты кальцием, легкоусвояемым белком, цинком, магнием. В яйцах содержатся витамины А и D, ягоды богаты биофлавоноидами, а цельные злаки — источник витаминов группы В.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.

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