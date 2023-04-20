В России предлагают ввести услуги социальных нянь в помощь многодетным

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала, что в России предлагают развивать систему социальной помощи по уходу за детьми для многодетных мам.
В России предлагают ввести услуги социальных нянь в помощь многодетным
  • Gettyimages.ru

Сертифицированные няни могут быть альтернативой ясельным группам для новорождённых детей, сообщила она в разговоре с URA.RU.

«Понятие «социальный помощник» уже существует в России, но в основном для пожилых людей, инвалидов… Существующий механизм есть, почему бы его не направить в сторону детства, например, когда ребёнку нужна помощь? Тем более что такой госстандарт, как сертифицированная няня, уже существует», — уточнила Буцкая.

Она отметила, что инициативу планируют в будущем обсудить в Госдуме.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с Nation News рассказала о законопроектах, предусматривающих меры поддержки для новых регионов.

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