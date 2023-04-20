Мурашко рассказал, что количество доноров крови в 2022 году выросло на 7,2%

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Количество доноров крови и её компонентов в России в 2022 году возросло на 7,2% в сравнении с 2021 годом.
Мурашко рассказал, что количество доноров крови в 2022 году выросло на 7,2%
  • РИА Новости

Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В 2022 году по сравнению с 2021 годом число доноров увеличилось на 7,2% и составило почти 1,4 млн человек», — цитирует его ТАСС.

Мурашко рассказал, что сегодня около 4,5 тыс. организаций осуществляют заготовку, хранение, транспортировку донорской крови и её компонентов, а также её клиническое использование. 

Ранее заведующая отделением переливания крови Люберецкой областной больницы Любовь Мануева в беседе с «Радио 1» рассказала, как донору подготовиться к процедуре переливания крови.

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