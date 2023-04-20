Терапевт Гуляева назвала регионы с высоким риском по клещевому энцефалиту

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Врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал» Алёна Гуляева назвала районы страны, жителям которых в обязательном порядке нужно вакцинироваться от клещевого энцефалита из-за высокого риска инфицирования.
Терапевт Гуляева назвала регионы с высоким риском по клещевому энцефалиту
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В некоторых районах вероятность заболеть выше, сообщила она URA.RU.

По её словам, на Урале и в Сибири эндемичными являются все территории Свердловской, Тюменской, Кемеровской, Челябинской, Томской областей, Республика Алтай и Алтайский край. К ним же относятся центральные регионы России — Тверская, Ивановская и Костромская области. Жителям этих регионов врач посоветовала пройти вакцинацию.

Кроме этого, вероятность заболеть боррелиозом очень высока во всех регионах России, предупредила Гуляева.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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