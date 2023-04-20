Дерматолог Кудашкина посоветовала весной загорать не больше часа

Врач-дерматолог, косметолог, главный врач клиники Preventamed Елена Кудашкина предупредила: чтобы ультрафиолетовое излучение не навредило коже, нужно учитывать ряд факторов, включая тип кожи и время суток.

Солнечное излучение полезно для кожи только в определённые часы, объяснила она в интервью Радио Sputnik.

Так, зимой можно находиться на солнце с 11:00 до 16:00, а весной и летом можно загорать только до 11:00 и после 16:00.

«По времени весной рекомендуется загорать не более 30—60 минут, а летом — не более 15—30 минут, причём 30 минут — это в 08:00—09:00, а ближе к 11:00 — только 15 минут. При этом лучше не лежать, а постоянно двигаться, чтобы лучи не попадали долго на одну и ту же зону тела», — резюмировала Кудашкина.

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