ТАСС: атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» могут вывести из боевого состава ВМФ

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» может быть выведен из боевого состава Военно-морского флота России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, данный вопрос находится в проработке.

Он пояснил, что опыт ремонта и модернизации однотипного крейсера «Адмирал Нахимов» показал, что подобные действия являются очень затратными.

Ранее российская дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила стрельбу крылатой ракетой «Калибр» из Японского моря по наземной мишени в рамках боевой подготовки.

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов сообщил, что все российские подлодки, включая стратегические, могут вооружить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ».