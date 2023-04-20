ТАСС: атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» могут вывести из боевого состава ВМФ

Короткая ссылка
Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» может быть выведен из боевого состава Военно-морского флота России.
ТАСС: атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» могут вывести из боевого состава ВМФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, данный вопрос находится в проработке.

Он пояснил, что опыт ремонта и модернизации однотипного крейсера «Адмирал Нахимов» показал, что подобные действия являются очень затратными.

Ранее российская дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила стрельбу крылатой ракетой «Калибр» из Японского моря по наземной мишени в рамках боевой подготовки.

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов сообщил, что все российские подлодки, включая стратегические, могут вооружить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить