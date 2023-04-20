Вертолёты Ка-29 уничтожили ДРГ условного противника в ходе проверки боеготовности ТОФ

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Вертолёты Ка-29 морской авиации Тихоокеанского флота уничтожили диверсионно-разведывательную группу условного противника на Камчатке в ходе внезапной проверки боеготовности.
Вертолёты Ка-29 уничтожили ДРГ условного противника в ходе проверки боеготовности ТОФ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Экипажи вертолётов Ка-29 Тихоокеанского флота на Камчатке уничтожили ДРГ условного противника в рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении.

Уточняется, что отработка упражнений происходила в береговой зоне Авачинского залива на мишенном поле прибрежного полигона.

Ранее восемь ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 совершили учебно-боевые полёты над нейтральными водами Охотского и Японского морей в рамках внезапной проверки боеготовности ТОФ.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в проверке Тихоокеанского флота участвуют более 25 тыс. военных.

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