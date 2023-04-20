«Известия»: Россельхознадзор обнаружил превышение содержания антибиотиков в клубнике

Короткая ссылка
Россельхознадзор выявил превышение содержания антибиотиков в выращиваемой в России клубнике.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Антона Кармазина.

«В нашей клубнике выявлено превышение тетрациклина в 20 раз, это вырастили наши тепличные хозяйства», — заявил он.

В сентябре врач-стоматолог высшей категории Олег Конников в беседе с URA.RU рассказал, что чеснок и клубника разрушают зубную эмаль.

Диетолог, к. м. н. Елена Соломатина в интервью Радио Sputnik рассказала, что невзрачный вид фруктов и овощей не всегда свидетельствует об их низком качестве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить