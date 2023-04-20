«Известия»: Россельхознадзор обнаружил превышение содержания антибиотиков в клубнике

Россельхознадзор выявил превышение содержания антибиотиков в выращиваемой в России клубнике.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Антона Кармазина.

«В нашей клубнике выявлено превышение тетрациклина в 20 раз, это вырастили наши тепличные хозяйства», — заявил он.

В сентябре врач-стоматолог высшей категории Олег Конников в беседе с URA.RU рассказал, что чеснок и клубника разрушают зубную эмаль.

Диетолог, к. м. н. Елена Соломатина в интервью Радио Sputnik рассказала, что невзрачный вид фруктов и овощей не всегда свидетельствует об их низком качестве.