Роспотребнадзор: вирус кори существенно не мутировал, вакцина остаётся эффективной

Вирус кори отличается генетической стабильностью, поэтому вакцина, которая применяется в России, остаётся эффективной, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Вирус кори отличается генетической стабильностью, выявляемые мутации несущественны, не влияют на свойства вируса и не снижают нейтрализующую способность вырабатывающихся после вакцинации антител», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что обучение на основной территории Московского авиационного института (МАИ) будет проходить в онлайн-формате с 19 апреля по 2 мая из-за вспышки кори.

Уточняется, что обучение в других корпусах продолжится в очном формате.

12 апреля в пресс-службе Роспотребнадзора напомнили, что корь является высококонтагиозным заболеванием.

Как отметили в ведомстве, при наличии контакта с заболевшим корью для того, чтобы избежать заболевания, иммунизация против кори по эпидемическим показаниям проводится в течение первых 72 часов с момента выявления больного.