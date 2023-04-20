«Известия»: в I квартал в Москве продали более 33 тысяч вторичных квартир

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В Москве за I квартал текущего года заключили 33,1 тысячу договоров купли-продажи вторичного жилья.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков «Метриума» и данные столичного Росреестра.

Отмечается, что на первичном рынке жилья за первые три месяца 2023 года было заключено 20,4 тысяч ДДУ против 26,4 тысяч ДДУ в I квартале прошлого года, то есть меньше на 22%.

«Однако показатели относительно успешного I квартала 2021 года сопоставимы с текущими», — сказано в материале.

Ранее стало известно, что по данным аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU», средняя стоимость жилья в «старой» Москве за последние пять лет, с 2018 по 2023 год, выросла на 53%.

Однушки в среднем подорожали на 63,2%.

Аналитики компании KR Properties и «Метриум» провели совместное исследование и выяснили, что стоимость квадратного метра жилья клубного формата в Москве за пять лет увеличилась на 94%.

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