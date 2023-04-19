В «Опоре России» спрогнозировали рост числа самозанятых до восьми миллионов к концу года

Короткая ссылка
Павел Зюков, председатель комитета по налогам МГО «Опора России», предположил, что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к восьми миллионам.
В «Опоре России» спрогнозировали рост числа самозанятых до восьми миллионов к концу года
  • Gettyimages.ru

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» Зюков отметил, что самозанятость можно назвать одним из самых успешных экспериментов, реализованных государством.

«Для работодателей это возможность с наименьшими затратами получить нужные услуги, а для работников — возможность получения дохода независимо от стабильности основного места работы», — сказал эксперт.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о мерах поддержки промышленных предприятий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить