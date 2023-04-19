В «Опоре России» спрогнозировали рост числа самозанятых до восьми миллионов к концу года

Павел Зюков, председатель комитета по налогам МГО «Опора России», предположил, что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к восьми миллионам.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» Зюков отметил, что самозанятость можно назвать одним из самых успешных экспериментов, реализованных государством.

«Для работодателей это возможность с наименьшими затратами получить нужные услуги, а для работников — возможность получения дохода независимо от стабильности основного места работы», — сказал эксперт.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о мерах поддержки промышленных предприятий.