В «Опоре России» спрогнозировали рост числа самозанятых до восьми миллионов к концу года
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В беседе с ФБА «Экономика сегодня» Зюков отметил, что самозанятость можно назвать одним из самых успешных экспериментов, реализованных государством.
«Для работодателей это возможность с наименьшими затратами получить нужные услуги, а для работников — возможность получения дохода независимо от стабильности основного места работы», — сказал эксперт.
Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о мерах поддержки промышленных предприятий.