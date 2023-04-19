Путин призвал помогать аграриям и товаропроизводителям в новых российских регионах

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Президент России Владимир Путин указал на необходимость помогать аграриям и крупным товаропроизводителям в новых российских регионах.
Путин призвал помогать аграриям и товаропроизводителям в новых российских регионах
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе совещания с членами правительства.

«(Поддерживать надо. — RT) аграриев и крупных товаропроизводителей. Вот прежде всего упор на них», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что важно следить за нуждами местных аграриев и сразу же помогать им получить необходимое, как только поступит запрос.

Путин также заявил о необходимости ликвидации дисбаланса между низкими доходами и высокими ценами в новых российских регионах.

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