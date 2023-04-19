Путин призвал помогать аграриям и товаропроизводителям в новых российских регионах

Президент России Владимир Путин указал на необходимость помогать аграриям и крупным товаропроизводителям в новых российских регионах.

Об этом глава государства сказал в ходе совещания с членами правительства.

«(Поддерживать надо. — RT) аграриев и крупных товаропроизводителей. Вот прежде всего упор на них», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что важно следить за нуждами местных аграриев и сразу же помогать им получить необходимое, как только поступит запрос.

Путин также заявил о необходимости ликвидации дисбаланса между низкими доходами и высокими ценами в новых российских регионах.