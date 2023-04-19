Услугами каршеринга в Подмосковье воспользовались более миллиона человек в марте

Услугами каршеринга в Московской области в марте 2023 года воспользовались более миллиона человек. В среднем в сутки совершалось около 30 тыс. поездок.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

С начала года каршерингом в области воспользовались около трёх миллионов раз. Наиболее популярными местами для аренды признаны Мытищи и Люберцы.

На данный момент в регионе доступно четыре сервиса каршеринга.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Москва предоставит субсидии сервисам каршеринга и такси на 450 млн рублей.