Услугами каршеринга в Подмосковье воспользовались более миллиона человек в марте

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Услугами каршеринга в Московской области в марте 2023 года воспользовались более миллиона человек. В среднем в сутки совершалось около 30 тыс. поездок.
Услугами каршеринга в Подмосковье воспользовались более миллиона человек в марте
  • АГН «Москва»
  • © Воронин Денис

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

С начала года каршерингом в области воспользовались около трёх миллионов раз. Наиболее популярными местами для аренды признаны Мытищи и Люберцы.

На данный момент в регионе доступно четыре сервиса каршеринга.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Москва предоставит субсидии сервисам каршеринга и такси на 450 млн рублей.

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