Услугами каршеринга в Подмосковье воспользовались более миллиона человек в марте
- АГН «Москва»
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.
С начала года каршерингом в области воспользовались около трёх миллионов раз. Наиболее популярными местами для аренды признаны Мытищи и Люберцы.
На данный момент в регионе доступно четыре сервиса каршеринга.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Москва предоставит субсидии сервисам каршеринга и такси на 450 млн рублей.