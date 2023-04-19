Специалист Руженцова не видит оснований ожидать роста числа осложнений в связи с появлением арктура

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Доктор медицинских наук заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что вариант COVID-19 арктур является одним из многих генетических вариантов омикрона.
Специалист Руженцова не видит оснований ожидать роста числа осложнений в связи с появлением арктура
  • РИА Новости

«Проявления заболевания, вызываемого новым вариантом «арктур», мало отличаются от тех, которые мы видели в течение 2022 года и в первом квартале 2023 года — при распространении других вариантов омикрона», — сказала она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, некоторые врачи отмечают более частое развитие конъюнктивита, особенно у детей.

Как добавила Руженцова, нет оснований ожидать роста числа осложнений в связи с появлением нового варианта.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с НСН выразил мнение, что патогенность нового подварианта COVID-19 «арктур» не отличается от предыдущих вариантов вируса.

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