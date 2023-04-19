Глава Камчатки обратится к кабмину России за помощью в связи с извержением вулкана Шивелуч

Губернатор Камчатки Владимир Солодов обратится к федеральному правительству за помощью в связи с извержением вулкана Шивелуч.

Об этом он сказал в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Буду обращаться в правительство России для помощи в связи с тем, что объём пепла большой остаётся на земле — это 10—12 см, 60 лет не было такого пеплопада», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что будут, в частности, затронуты вопросы, связанные с дополнительным диспансерным выявлением групп риска и детским оздоровлением.

«Буду рассчитывать на поддержку», — заявил губернатор.

Ранее одна из очевидцев в беседе с телеканалом «360» сообщила, что небо над Усть-Камчатским районом местами заволокло облаком пепла после извержения вулкана Шивелуч.

Как заявили в МЧС 17 апреля, более 10 тыс. куб. м снега с пеплом вывезли из населённых пунктов Усть-Камчатского района после извержения вулкана Шивелуч.