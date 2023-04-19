Глава Камчатки обратится к кабмину России за помощью в связи с извержением вулкана Шивелуч

Короткая ссылка
Губернатор Камчатки Владимир Солодов обратится к федеральному правительству за помощью в связи с извержением вулкана Шивелуч.
Глава Камчатки обратится к кабмину России за помощью в связи с извержением вулкана Шивелуч
  • nasa.gov

Об этом он сказал в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Буду обращаться в правительство России для помощи в связи с тем, что объём пепла большой остаётся на земле — это 10—12 см, 60 лет не было такого пеплопада», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что будут, в частности, затронуты вопросы, связанные с дополнительным диспансерным выявлением групп риска и детским оздоровлением.

«Буду рассчитывать на поддержку», — заявил губернатор.

Ранее одна из очевидцев в беседе с телеканалом «360» сообщила, что небо над Усть-Камчатским районом местами заволокло облаком пепла после извержения вулкана Шивелуч.

Как заявили в МЧС 17 апреля, более 10 тыс. куб. м снега с пеплом вывезли из населённых пунктов Усть-Камчатского района после извержения вулкана Шивелуч.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить