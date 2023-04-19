Глава МЧС Куренков: площади природных пожаров в России превышают показатели 2022 года

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Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что площади природных пожаров в стране выросли в 3 раза, превысив показатели 2022 года.
Глава МЧС Куренков: площади природных пожаров в России превышают показатели 2022 года
  • РИА Новости

Как он заявил во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, с начала 2023 года на территории страны зафиксировали более 1 тыс. очагов лесных пожаров на общей площади свыше 190 тыс. га.

«Показатели пожаров этого года уже значительно превышают прошлогодние значения. При сравнимом количестве очагов возникших пожаров, их площадь увеличилась более чем в 3 раза», — цитирует его ТАСС.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Подмосковье специалисты пройдут обучение по использованию БПЛА на природных пожарах.

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