Врач Мануева рассказала, как стать донором крови

Заведующая отделением переливания крови Люберецкой областной больницы Любовь Мануева рассказала, как донору подготовиться к процедуре переливания крови.

«Для того, чтобы стать донором, нужно достичь 18-летнего возраста, иметь паспорт гражданина Российской Федерации с пропиской на территории страны, соблюдать диету и приходить», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, женщины могут быть донорами четыре раза в год, мужчины — пять.

«После первой сдачи крови начинается донорский год (неважно, какого числа и какого месяца вы пришли сдавать кровь). И следующая сдача может быть только на 61-й день. Такой период даётся человеку для того, чтобы пополнились его эритроциты в крови», — пояснила Мануева.

Она уточнила, что есть ряд противопоказаний. Так, не смогут стать донорами люди с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, заболеваниями крови.

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