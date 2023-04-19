В ТПП рассказали о планах по развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами
- РИА Новости
«Хотел бы отметить возросший запрос со стороны экономического блока правительства РФ на активизацию работы деловых советов. И это не только заседания межправительственных комиссий, но и разного рода международные и межрегиональные форумы, конференции и другие деловые мероприятия», — сказал Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, всё большую важность приобретает вопрос поиска путей оживления работы и повышения эффективности по данному направлению.
Как напомнил Катырин, институт деловых советов при ТПП России начал свою историю в 1992 году.
«Важная задача, которая стоит перед деловыми советами сегодня, — это выявление системных проблем и дополнительных резервов в торгово-экономических отношениях со страной-партнёром, оперативное извещение профильных госструктур о насущных нуждах бизнеса», — отметил он.
Катырин добавил, что в новых условиях предприниматели ждут конкретной практической помощи, прежде всего в поиске альтернативных поставщиков, актуальной информации по работе на новых рынках.
Ранее сообщалось, что ТПП договорилась о сотрудничестве с Главным центром специальной связи.