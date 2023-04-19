Омбудсмен Миронов заявил о восстановлении сферы общепита после пандемии

Общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов заявил, что сфера общепита восстановилась после пандемии COVID-19. Он отметил, что рынок очень адаптивен.

«Мы очень легко заходим в одну ситуацию, в другую. Мы очень легко умеем подстроиться. Не быстро, но умеем. Мы гораздо выше 19-го года на сегодняшний день. Если мы говорим по России, мы превышаем на 35% 19-й год, если мы говорим по Москве, если не ошибаюсь — 46%», — сказал Миронов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, вопрос в рестораторах, способных создавать уникальные концепты, и главный тренд — направление на отечественный продукт.

В феврале ресторатор Миронов в беседе с НСН заявил об отсутствии повышенного спроса на барменов.