Пушилина включили в Совет при Президенте России по развитию местного самоуправления

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Врио главы ДНР Дениса Пушилина включили в состав Совета при Президенте России по развитию местного самоуправления.
Пушилина включили в Совет при Президенте России по развитию местного самоуправления
  • РИА Новости

«С энтузиазмом воспринял новость о включении в состав Совета... Готов работать, для меня это доверие и честь — участвовать в Совете такого уровня», — сказал он.

Пушилин отметил готовность перенять опыт от других регионов России и поделиться своими наработками.

Ранее агентство Интерфакс сообщало, что президиум совета возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин, его заместителем стал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

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