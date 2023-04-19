Пушилина включили в Совет при Президенте России по развитию местного самоуправления

Врио главы ДНР Дениса Пушилина включили в состав Совета при Президенте России по развитию местного самоуправления.

«С энтузиазмом воспринял новость о включении в состав Совета... Готов работать, для меня это доверие и честь — участвовать в Совете такого уровня», — сказал он.

Пушилин отметил готовность перенять опыт от других регионов России и поделиться своими наработками.

Ранее агентство Интерфакс сообщало, что президиум совета возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин, его заместителем стал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.