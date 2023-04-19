В ЛНР суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима сотрудничавшего с СБУ шпиона

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Верховный суд ЛНР приговорил за шпионаж к десяти годам лишения свободы жителя республики, который сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ).
В ЛНР суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима сотрудничавшего с СБУ шпиона
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганскинформ.

«По результатам судебного разбирательства по уголовному делу судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда ЛНР постановлен обвинительный приговор, которым Д. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК России («Шпионаж»), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — заявили в суде.

Уточняется, что сотрудники СБУ через соцсети установили контакт с преступником в Петровке и поставили задачу по сбору сведений о дислокации российских военных, местных сил самообороны, количестве военной техники и т.д.

«Полагаясь на свои политические взгляды, гражданин Д. дал согласие на собирание и передачу иностранной разведке вышеуказанных данных», — отмечается в сообщении.

Ранее задержанный в Херсонской области украинский агент признался, что пересылал данные о технике, дислокации, перемещениях российских военных.

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