В ЛНР суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима сотрудничавшего с СБУ шпиона
- РИА Новости
Об этом сообщает Луганскинформ.
«По результатам судебного разбирательства по уголовному делу судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда ЛНР постановлен обвинительный приговор, которым Д. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК России («Шпионаж»), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — заявили в суде.
Уточняется, что сотрудники СБУ через соцсети установили контакт с преступником в Петровке и поставили задачу по сбору сведений о дислокации российских военных, местных сил самообороны, количестве военной техники и т.д.
«Полагаясь на свои политические взгляды, гражданин Д. дал согласие на собирание и передачу иностранной разведке вышеуказанных данных», — отмечается в сообщении.
Ранее задержанный в Херсонской области украинский агент признался, что пересылал данные о технике, дислокации, перемещениях российских военных.