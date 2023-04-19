В ЛНР суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима сотрудничавшего с СБУ шпиона

Верховный суд ЛНР приговорил за шпионаж к десяти годам лишения свободы жителя республики, который сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ).

Об этом сообщает Луганскинформ.

«По результатам судебного разбирательства по уголовному делу судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда ЛНР постановлен обвинительный приговор, которым Д. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК России («Шпионаж»), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — заявили в суде.

Уточняется, что сотрудники СБУ через соцсети установили контакт с преступником в Петровке и поставили задачу по сбору сведений о дислокации российских военных, местных сил самообороны, количестве военной техники и т.д.

«Полагаясь на свои политические взгляды, гражданин Д. дал согласие на собирание и передачу иностранной разведке вышеуказанных данных», — отмечается в сообщении.

Ранее задержанный в Херсонской области украинский агент признался, что пересылал данные о технике, дислокации, перемещениях российских военных.