В Екатеринбурге суд арестовал активиста Ширшикова по делу об оправдании терроризма

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца активиста Ярослава Ширшикова, обвиняемого в оправдании терроризма.
В Екатеринбурге суд арестовал активиста Ширшикова по делу об оправдании терроризма
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Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца — по 17 июня», — сказал судья.

По словам собеседника агентства, причиной возбуждения дела стал пост, оправдывающий теракт в отношении военного корреспондента Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский.

Теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

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