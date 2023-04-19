В Екатеринбурге суд арестовал активиста Ширшикова по делу об оправдании терроризма

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца активиста Ярослава Ширшикова, обвиняемого в оправдании терроризма.

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца — по 17 июня», — сказал судья.

По словам собеседника агентства, причиной возбуждения дела стал пост, оправдывающий теракт в отношении военного корреспондента Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский.

Теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.