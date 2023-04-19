В Павловском Посаде благоустроят парк «Дубрава»

В Павловском Посаде планируют завершить работы по благоустройству парка «Дубрава» к концу лета.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство благоустройства.

«В прошлом году эта территория набрала 5,59 тыс. голосов жителей во время всероссийского голосования за объекты благоустройства и заняла второе место по Московской области», — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.

На территории парка появятся зоны для пеших, велосипедных и лыжных прогулок, места для отдыха, детская игровая зона в эко-стиле, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Парк станет продолжением пешеходной зоны «Родина Павловопосадского платка».

Ранее сообщалось, что в Удмуртии отремонтируют 80 дорожных объектов в рамках национального проекта.