Специалист Радченко назвала недвижимость надёжным средством для хранения сбережений

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что недвижимость по-прежнему является надёжным средством для хранения сбережений.

В беседе с URA.RU эксперт выразила мнение, что покупать доллары и евро нет смысла, так как непонятно, где и как их хранить.

«Остаётся недвижимость, как базовая гавань сбережений. Если не приумножить, то хотя бы сберечь», — сказала Радченко.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН напомнил, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.