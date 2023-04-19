Специалист Радченко назвала недвижимость надёжным средством для хранения сбережений

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Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что недвижимость по-прежнему является надёжным средством для хранения сбережений.
Специалист Радченко назвала недвижимость надёжным средством для хранения сбережений
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В беседе с URA.RU эксперт выразила мнение, что покупать доллары и евро нет смысла, так как непонятно, где и как их хранить.

«Остаётся недвижимость, как базовая гавань сбережений. Если не приумножить, то хотя бы сберечь», — сказала Радченко.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН напомнил, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.

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