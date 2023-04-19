Фармацевт Хабарова посоветовала всегда иметь при себе антигистаминные препараты

Начальник отдела льготного лекарственного обеспечения Ульяновской государственной аптеки Наиля Хабарова заявила, что антигистаминные препараты желательно иметь при себе всегда — даже тем, кто считает, что у них нет аллергии.

«Антигистаминные лекарственные препараты — основные средства, уменьшающие выраженность аллергии. Они блокируют выработку гистамина — вещества, которое выделяется в большом количестве при контакте с аллергеном, помогают устранить такие симптомы поллиноза, как обильные выделения из носа, чихание, зуд в глазах и слезотечение», — цитирует эксперта mosaica.ru.

Как отметила Хабарова, у тех, кто страдает от сезонной аллергии, в аптечке должны быть соответствующие капли, которые рекомендуется закапывать перед выходом на улицу. Также пригодятся увлажняющие капли, чтобы промывать глаза от пыльцы.

На случай аллергического насморка предусмотрены капли и спреи.

«Если у вас контактный дерматит, держите в аптечке увлажняющие кремы и стероидные мази с гидрокортизоном, мометазоном, бетаметазоном или триамцинолоном», — посоветовала эксперт.

Она добавила, что при любом течении аллергии нужна консультация врача.

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