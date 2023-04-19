Охрану порядка на курортах Кубани в сезон обеспечат 1000 полицейских

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Охранять порядок в общественных местах на курортах Краснодарского края в туристический сезон будут 1000 полицейских, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
Охрану порядка на курортах Кубани в сезон обеспечат 1000 полицейских
  • РИА Новости

«Охрану порядка в общественных местах в сезон будут обеспечивать 1000 полицейских. Все пляжи оборудованы системами видеонаблюдения, медицинскими пунктами, организованы дежурства спасателей», — цитирует Кондратьева Life.ru.

Как отметил губернатор, на таких курортах, как Анапа, Геленджик и Сочи, разместят более 100 камер видеонаблюдения.

«Мы готовимся к пиковым нагрузкам на гостевые маршруты, ведущие на черноморо-азовское побережье. Для удобства автотуристов традиционно снимаем реверсное движение, связанное с ремонтом на региональных трассах, чтобы уменьшить заторы», — добавил Кондратьев.

Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.

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