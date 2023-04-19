Охрану порядка на курортах Кубани в сезон обеспечат 1000 полицейских
- РИА Новости
«Охрану порядка в общественных местах в сезон будут обеспечивать 1000 полицейских. Все пляжи оборудованы системами видеонаблюдения, медицинскими пунктами, организованы дежурства спасателей», — цитирует Кондратьева Life.ru.
Как отметил губернатор, на таких курортах, как Анапа, Геленджик и Сочи, разместят более 100 камер видеонаблюдения.
«Мы готовимся к пиковым нагрузкам на гостевые маршруты, ведущие на черноморо-азовское побережье. Для удобства автотуристов традиционно снимаем реверсное движение, связанное с ремонтом на региональных трассах, чтобы уменьшить заторы», — добавил Кондратьев.
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