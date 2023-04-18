Рассмотрение иска ГАЗа к VW почти на 15,6 млрд рублей пройдёт в закрытом режиме

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил ходатайство Горьковского автозавода о слушании в закрытом режиме его иска к VW с суммой требований почти 15,6 млрд рублей.

Как пишет Интерфакс, представитель истца обосновал своё ходатайство тем, что в материалах дела представлена информация, относящаяся к коммерческой тайне, а также информация о персональных данных сотрудников, не дававших своего согласия на их раскрытие.

Ранее суд снял арест с активов компании Volkswagen, который ранее был наложен по иску Горьковского автозавода.

Согласно материалам суда, в иске заявлены требования о признании незаконным расторжения соглашения о контрактной сборке от 14 июня 2011 года и о взыскании убытков в размере около 15,574 млрд рублей.