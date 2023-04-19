Аналитики рассказали о динамике роста цен на квартиры в «старой» Москве за последние пять лет
- РИА Новости
Об этом пишет newizv.ru.
В марте 2018 года квадратный метр в старой московской вторичке стоил в среднем 156 тыс. рублей, тогда как в марте 2023-го его стоимость увеличилась до 252 тыс. рублей.
Эксперты Центра в том числе выяснили, что за этот период двушки выросли в цене в среднем на 54,1%, трёшки — на 51,5%, многокомнатные квартиры — на 37%.
Так, в марте 2018 года вторичные однокомнатные квартиры в «старой» Москве, согласно Индексу стоимости жилья IRN.RU, стоили 156 040 рублей за кв. м в среднем, а в марте 2023 года — 254 660 рублей за кв. м (+63,2%).
Ранее НСН сообщала, что два жилых корпуса для переселения по программе реновации планируется ввести в 2025 году в Нижегородском районе Москвы на Новохохловской улице.