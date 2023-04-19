Аналитики рассказали о динамике роста цен на квартиры в «старой» Москве за последние пять лет

По данным аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU», средняя стоимость жилья в «старой» Москве за последние пять лет, с 2018 по 2023 год, выросла на 53%. Однушки в среднем подорожали на 63,2%.

Об этом пишет newizv.ru.

В марте 2018 года квадратный метр в старой московской вторичке стоил в среднем 156 тыс. рублей, тогда как в марте 2023-го его стоимость увеличилась до 252 тыс. рублей.

Эксперты Центра в том числе выяснили, что за этот период двушки выросли в цене в среднем на 54,1%, трёшки — на 51,5%, многокомнатные квартиры — на 37%.

Так, в марте 2018 года вторичные однокомнатные квартиры в «старой» Москве, согласно Индексу стоимости жилья IRN.RU, стоили 156 040 рублей за кв. м в среднем, а в марте 2023 года — 254 660 рублей за кв. м (+63,2%).

Ранее НСН сообщала, что два жилых корпуса для переселения по программе реновации планируется ввести в 2025 году в Нижегородском районе Москвы на Новохохловской улице.