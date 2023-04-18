В Калининграде тело новорождённого ребёнка обнаружили на заброшенном участке в СНТ

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В Калининграде расследуют обстоятельства гибели новорождённой девочки, труп которой обнаружен 17 апреля на заброшенном земельном участке в СНТ «Пчёлка». Начата доследственная проверка.
В Калининграде тело новорождённого ребёнка обнаружили на заброшенном участке в СНТ
  • © СУ СК РФ по Калининградской области

Об этом сообщает «Янтарный край».

Тело младенца было завёрнуто в полиэтиленовый пакет, видимых следов насильственной смерти, по предварительный данным, на нём не обнаружено.

Для установления точной причины смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза.

Личность матери ребёнка уже установлена. Ею оказалась 30-летняя жительница города Немана, прокомментировали в областном СУ СКР.

Ведётся расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Ранее Newinform сообщал, что годовалый ребёнок погиб в результате пожара в одном из сёл Новосибирской области.

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