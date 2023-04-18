В Калининграде тело новорождённого ребёнка обнаружили на заброшенном участке в СНТ
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Об этом сообщает «Янтарный край».
Тело младенца было завёрнуто в полиэтиленовый пакет, видимых следов насильственной смерти, по предварительный данным, на нём не обнаружено.
Для установления точной причины смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза.
Личность матери ребёнка уже установлена. Ею оказалась 30-летняя жительница города Немана, прокомментировали в областном СУ СКР.
Ведётся расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
Ранее Newinform сообщал, что годовалый ребёнок погиб в результате пожара в одном из сёл Новосибирской области.