Исследование: 77% россиянок хотя бы раз в жизни делали ремонт своими силами

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Согласно данным исследования, которое провёл онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру», большинство россиянок (77%) хотя бы раз в жизни самостоятельно делали ремонт.
Исследование: 77% россиянок хотя бы раз в жизни делали ремонт своими силами
  • Gettyimages.ru

Об этом пишут «Известия».

Из тех, кто делал ремонт своими силами, 80% выполняли мелкий бытовой ремонт, 36% — штукатурно-малярные работы, 32% заменяли мебель, 15% клеили обои и окрашивали стены. По 4% респонденток самостоятельно укладывали напольное покрытие и делали капитальный ремонт.

У 62% опрошенных есть собственный набор инструментов, 38% могут самостоятельно повесить полку, 35% — собрать мебель. Ещё 18% респонденток могут отремонтировать электроприборы, а 16% — починить сантехнику.

Ранее сооснователь бренда дизайнерской мебели ARCHPOLE, дизайнер, архитектор Константин Лагутин в интервью РИАМО назвал виды перепланировок в многоквартирных домах, которые делать категорически нельзя.

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