«Эксперт РА»: банки России при новом регулировании ипотеки могут потерять 80 млрд рублей

Российские банки из-за ужесточения регулирования ипотечного рынка в текущем году могут потерять около 80 млрд руб. прибыли, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА».

«В результате указанных нововведений банки в текущем году лишатся, по оценкам агентства, порядка 80 млрд руб. прибыли», — цитирует ТАСС обзор. Отмечается, что в долгосрочной перспективе данная упущенная выгода будет нивелирована благодаря улучшению качества портфелей, на которое направлено урегулирование. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские власти расширили условия предоставления льготной ипотеки.