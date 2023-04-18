«Эксперт РА»: банки России при новом регулировании ипотеки могут потерять 80 млрд рублей

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Российские банки из-за ужесточения регулирования ипотечного рынка в текущем году могут потерять около 80 млрд руб. прибыли, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА».

«В результате указанных нововведений банки в текущем году лишатся, по оценкам агентства, порядка 80 млрд руб. прибыли», — цитирует ТАСС обзор.

Отмечается, что в долгосрочной перспективе данная упущенная выгода будет нивелирована благодаря улучшению качества портфелей, на которое направлено урегулирование.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские власти расширили условия предоставления льготной ипотеки.

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