«Эксперт РА»: банки России при новом регулировании ипотеки могут потерять 80 млрд рублей
«В результате указанных нововведений банки в текущем году лишатся, по оценкам агентства, порядка 80 млрд руб. прибыли», — цитирует ТАСС обзор.
Отмечается, что в долгосрочной перспективе данная упущенная выгода будет нивелирована благодаря улучшению качества портфелей, на которое направлено урегулирование.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские власти расширили условия предоставления льготной ипотеки.