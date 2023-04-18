РИА Новости: перспективный российский робот «Маркер» будет вооружён БПЛА «БАС-80»

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Российский робот «Маркер» будет вооружён дроном-камикадзе «БАС-80», заявил исполнительный директор компании-разработчика данных машин, НПО «Андроидная техника», Евгений Дудоров.

«Мы создали свой беспилотник самолётного типа, пока разработка имеет рабочее название «БАС-80», — цитирует РИА Новости Дудорова.

Он отметил, что изначально данный БПЛА создавался для оснащения робота «Маркер».

Ранее стало известно, что в России создан дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер», в ближайшее время он поступит в войска на опытную эксплуатацию.

Также в «Калашникове» сообщили о начале серийного производства снайперской винтовки Чукавина.

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