РИА Новости: перспективный российский робот «Маркер» будет вооружён БПЛА «БАС-80»
«Мы создали свой беспилотник самолётного типа, пока разработка имеет рабочее название «БАС-80», — цитирует РИА Новости Дудорова.
Он отметил, что изначально данный БПЛА создавался для оснащения робота «Маркер».
Ранее стало известно, что в России создан дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер», в ближайшее время он поступит в войска на опытную эксплуатацию.
Также в «Калашникове» сообщили о начале серийного производства снайперской винтовки Чукавина.