Подмосковные школьники получили 15 дипломов на Всероссийской олимпиаде по физкультуре

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Школьники из Московской области стали лауреатами Всероссийской олимпиады по физкультуре.
Подмосковные школьники получили 15 дипломов на Всероссийской олимпиаде по физкультуре
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Минобразования.

Победу одержали две школьницы из лицеев Орехово-Зуева и Химок.

Среди призёров — ученики школ Электростали, Дмитрова, Раменского, Люберец, Коломны, Долгопрудного, Балашихи, Ступина и Протвина.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы Анастасия Екушевская в интервью ФАН рассказала, в каких случаях школьнику стоит нанять репетитора.

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