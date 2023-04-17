Подмосковные школьники получили 15 дипломов на Всероссийской олимпиаде по физкультуре

Школьники из Московской области стали лауреатами Всероссийской олимпиады по физкультуре.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Минобразования.

Победу одержали две школьницы из лицеев Орехово-Зуева и Химок.

Среди призёров — ученики школ Электростали, Дмитрова, Раменского, Люберец, Коломны, Долгопрудного, Балашихи, Ступина и Протвина.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы Анастасия Екушевская в интервью ФАН рассказала, в каких случаях школьнику стоит нанять репетитора.