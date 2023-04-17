Подмосковные школьники получили 15 дипломов на Всероссийской олимпиаде по физкультуре
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Минобразования.
Победу одержали две школьницы из лицеев Орехово-Зуева и Химок.
Среди призёров — ученики школ Электростали, Дмитрова, Раменского, Люберец, Коломны, Долгопрудного, Балашихи, Ступина и Протвина.
Ранее психолог и академический директор онлайн-школы Анастасия Екушевская в интервью ФАН рассказала, в каких случаях школьнику стоит нанять репетитора.