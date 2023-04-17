Парад трамваев пройдёт в Москве в июле

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Парад трамваев состоится в Москве в июле, когда будет отмечаться День московского транспорта, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Парад трамваев пройдёт в Москве в июле
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Дептранс.

«Надеемся, что погода будет хорошей и позволит собрать всех желающих», — сказал Ликсутов.

По его словам, трамвай для города — это не просто транспортное средство, а символ, который ценят и любят все жители.

«Именно поэтому мы с удовольствием поддерживаем традицию проведения парадов ретротранспорта, где показываем уникальные исторические трамвайные вагоны. Такие мероприятия для многих москвичей и туристов становятся знаковыми событиями года», — отметил чиновник.

Ранее НСН сообщала, что в Москве запустят ещё 29 маршрутов электробусов.

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