Парад трамваев пройдёт в Москве в июле
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Дептранс.
«Надеемся, что погода будет хорошей и позволит собрать всех желающих», — сказал Ликсутов.
По его словам, трамвай для города — это не просто транспортное средство, а символ, который ценят и любят все жители.
«Именно поэтому мы с удовольствием поддерживаем традицию проведения парадов ретротранспорта, где показываем уникальные исторические трамвайные вагоны. Такие мероприятия для многих москвичей и туристов становятся знаковыми событиями года», — отметил чиновник.
Ранее НСН сообщала, что в Москве запустят ещё 29 маршрутов электробусов.