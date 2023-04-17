Специалист Анисимов заявил о росте конкуренции на рынке труда

Председатель комитета по трудовым отношениям и рынку труда московского отделения «Опоры России», гендиректор сервисной компании Coleman Group Сергей Анисимов выразил мнение, что на рынке труда слегка увеличивается конкуренция, что играет на руку работодателям.

«Если в начале года количество соискателей на одну вакансию составляло четыре человека на место, то сегодня — уже пять», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, ещё один тренд в том, что уровень предлагаемой и ожидаемой зарплат практически сошёлся.

«Это ещё одно свидетельство стабильности: нет завышенных ожиданий со стороны потенциальных сотрудников, а работодатели понимают, что в условиях инфляции реальные доходы персонала должны увеличиваться», — пояснил эксперт.

Кроме того, отметил Анисимов, выросло внимание к потенциальным сотрудникам старше 50 лет.

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