Жителя Ярославской области задержали из-за призывов к диверсиям против ВС России

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Жителя Ярославской области задержали из-за того, что он призывал в интернете совершать диверсии против Вооружённых сил России, сообщило управление ФСБ по региону.
Жителя Ярославской области задержали из-за призывов к диверсиям против ВС России
  • РИА Новости

«Обвиняемый... размещал в социальных сетях публикации с призывами к совершению диверсий в отношении Вооружённых сил России», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Он также призывал оказывать помощь украинской армии и физически уничтожать российских государственных деятелей.

Против задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Крыму задержаны два участника «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана»*.

* «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 01.06.2022.

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