Жителя Ярославской области задержали из-за призывов к диверсиям против ВС России
- РИА Новости
«Обвиняемый... размещал в социальных сетях публикации с призывами к совершению диверсий в отношении Вооружённых сил России», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
Он также призывал оказывать помощь украинской армии и физически уничтожать российских государственных деятелей.
Против задержанного возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что в Крыму задержаны два участника «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана»*.
* «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 01.06.2022.