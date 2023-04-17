Жителя Ярославской области задержали из-за призывов к диверсиям против ВС России

Жителя Ярославской области задержали из-за того, что он призывал в интернете совершать диверсии против Вооружённых сил России, сообщило управление ФСБ по региону.

РИА Новости

«Обвиняемый... размещал в социальных сетях публикации с призывами к совершению диверсий в отношении Вооружённых сил России», — приводит заявление ведомства РИА Новости. Он также призывал оказывать помощь украинской армии и физически уничтожать российских государственных деятелей. Против задержанного возбуждено уголовное дело. Ранее стало известно, что в Крыму задержаны два участника «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана»*. * «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 01.06.2022.