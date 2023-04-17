Политолог Виноградов сравнил внедрение ИИ с появлением письменности

Политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов высказался о перспективах использования искусственного интеллекта. В частности, он сравнил внедрение ИИ с появлением письменности.

«Положительный фактор, что у нас есть новая технология, которая экономит нам время, существенно расширяет наши горизонты при правильном использовании: например, устраняет языковой барьер и в целом делает наш мир интереснее, ярче, увлекательнее», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его мнению, риски могут быть не в технологии, а в человеческой природе.

«Сам по себе искусственный интеллект — не добро и не зло. А дальше всё зависит от того, привыкли ли вы проверять информацию, знаете ли, где её проверить, есть ли у вас такая потребность или вам и так ОК», — пояснил Виноградов.

Ранее руководитель направления продаж «Авито Работа» Роман Губанов в беседе с «Известиями» рассказал, что нейросети уже в этом году могут быть использованы в целом ряде направлений человеческой деятельности.