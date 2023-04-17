ТПП договорилась о сотрудничестве с Главным центром специальной связи
Об этом сообщает newizv.ru.
Президент ТПП Сергей Катырин заявил, что стороны планируют запустить совместную программу лояльности и партнёрства, познакомить предпринимателей с услугами спецсвязи, а также организовать взаимодействие региональных и муниципальных ТПП с её филиалами.
Он также отметил, что представители спецсвязи войдут в профильные общественные формирования палаты.
Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о работе региональных отделений.