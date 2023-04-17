ТПП договорилась о сотрудничестве с Главным центром специальной связи

Торгово-промышленная палата (ТПП) России и Главный центр специальной связи подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на развитие внутренних и внешних связей, а также на формирование партнёрских отношений с организациями — членами ТПП.

Об этом сообщает newizv.ru.

Президент ТПП Сергей Катырин заявил, что стороны планируют запустить совместную программу лояльности и партнёрства, познакомить предпринимателей с услугами спецсвязи, а также организовать взаимодействие региональных и муниципальных ТПП с её филиалами.

Он также отметил, что представители спецсвязи войдут в профильные общественные формирования палаты.

Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о работе региональных отделений.