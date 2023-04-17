Терапевт Иванова: весной обостряются гастрит, язва желудка и аллергия

Врач-терапевт, заведующая московской поликлиникой № 5 Ксения Иванова допустила, что весной обострение ряда заболеваний происходит на фоне нарушения циркадных ритмов.

Весной многие люди подвергаются риску обострения желудочно-кишечных заболеваний и аллергии, сообщила врач в интервью Life.ru.

Тем, у кого в анамнезе гастрит и язва желудка, она порекомендовала соблюдать частую дробную диету, избегать жирной пищи и газированных напитков.

Также следует по возможности минимизировать стрессы, так как они могут усугубить хронические заболевания, предупредила Иванова.

По её словам, аллергикам рекомендуется заранее принимать антигистаминные препараты, а больным бронхиальной астмой следует иметь при себе такие лекарства, как «Беродуал» или «Пульмикорт» для облегчения дыхания и уменьшения отёчности.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.