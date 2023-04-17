Проект «Петербургский дизайн» продлили на 2023 год

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Проект «Петербургский дизайн» будет продолжен в 2023 году. Внимание планируется уделить и состоявшимся, и начинающим специалистам.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Смольный.

Проект запустили в 2022 году. В трёх торговых комплексах бесплатно разместили более 100 локальных брендов одежды, обуви и аксессуаров. Дизайнерам оказывалась помощь в продвижении продукции и расширении бизнеса.

В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле отметили, что основных направлений в новом сезоне будет два — образовательное и торгово-выставочное.

Первый трек уже доступен, второй запустят после внесения корректировок в госпрограмму «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге».

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН высказался о ситуации с посещаемостью ТЦ.

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